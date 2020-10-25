Румынский судья Иштван Ковач получил назначение на матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов между московским "Локомотивом" и мюнхенской "Баварией", сообщает пресс-служба УЕФА. Помощниками его станут Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. В качестве ВАР на матче будет работать Алехандро Эрнандес, резервным судьей назначен Мариус Аврам.
После первого тура действующий победитель турнира "Бавария" лидирует в группе A Лиги чемпионов, набрав 3 очка. В стартовом матче мюнхенцы разгромили мадридский "Атлетико" 4:0. "Локо" делит вторую строчку с австрийским "Зальцбургом" - эти клубы набрали по одному очку, сыграв между собой вничью 2:2.
На матч "Локомотива" против "Баварии" в Лиге чемпионов назначена румынская бригада арбитров
Главным арбитром встречи второго тура ЛЧ "Локомотив" - "Бавария" станет рефери из Румынии Иштван Ковач.
Фото: УЕФА
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