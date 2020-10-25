Гнабри разрешили покинуть карантин. Он сможет помочь "Баварии" в матче с "Локомотивом"

Полузащитнику "Баварии" Сержу Гнабри разрешили покинуть домашний карантин.
Фото: ФК "Бавария"
На самоизоляции игрок находился в течение пяти дней. В прошлый вторник футболисту был сделан тест на коронавирус, который показал положительный результат. После на карантине Гнабри неоднократно сдавал тесты на COVID-19. Все они оказались отрицательными.

Гнабри вернется в расположение "Баварии" и отправится в Москву на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотива". Напомним, что встреча начнется 27 октября в 20:55 по Москве на "РЖД Арене".

Источник: официальный сайт ФК "Бавария"

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Теги: Гнабри Коронавирус Бавария Локомотив
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