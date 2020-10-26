Главный арбитр: Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Ассистенты рефери: Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
Резервный арбитр: Сердар Гэзюбююк (Нидерланды)
Матч "Боруссия" - "Зенит" состоится 28 октября. Начало - в 23:00 мск.
Арбитры из Нидерландов отработают на матче "Боруссия" Д - "Зенит"
Официальный сайт УЕФА опубликовал арбитров на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" Д - "Зенит".
Фото: УЕФА
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