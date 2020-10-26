"Нам не нужно слишком подробно анализировать футболистов и стиль игры. Все довольно очевидно и понятно. Нам нужно быть аккуратными в таком календаре.
"Атлетико" не отличается от "Локомотива" по стилю игры. Очевидно, что разница есть в уровне игроков», - отметил Марш.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Зальцбург" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" - 2:2. "Атлетико" на выезде был разгромлен "Баварией" со счетом 0:4.
В следующем туре команда Марша на выезде сыграет с "Атлетико". Поединок состоится 27 октября и начнется в 23:00 мск.
В текущем чемпионате Австрии "Зальцбург" занимает первоем место, набрав 15 очков после пяти туров.
Источник: Mundo Deportivo
Наставник "Зальцбурга": "Атлетико" не отличается от "Локомотива" по стилю игры
Главный тренер "Зальцбурга" Джесси Марш поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с "Атлетико".
Фото: ФК "Зальцбург"
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