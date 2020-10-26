"Будет непростая игра, мы два дня разбирали "Баварию". Понимаем, чего ждать. Выходим для того, чтобы побеждать, но предстоящая игра все покажет.
Слабые стороны "Баварии"? Они есть у любой команды. Мы отдадим все силы, чтобы добиться положительного для нас результата", - сказал Миранчук.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Зальцбургом" - 2:2, "Бавария" на своем поле разгромила "Атлетико" со счетом 4:0.
Матч второго тура Лиги чемпионов "Локомотив" - "Бавария" состоится 27 октября. Начало - в 20:55 мск.
В матче 12-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле проиграл "Ротору" со счетом 1:2. Отметим, что в конце игры Антон Миранчук не смог реализовать пенальти.
В текущем сезоне РПЛ 25-летний Антон Миранчук в составе "железнодорожников" провел 11 матчей и забил 1 мяч.
Источник: "СЭ"
Антон Миранчук - о предстоящем матче с "Баварией": слабые стороны есть у любой команды
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией".
Фото: ФК "Локомотив"
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