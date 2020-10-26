Николич: "Бавария" - лучшая команда Европы, но я уверен в своих игроках

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич поделился своим мнением о предстоящем сопернике в Лиге чемпионов "Баварии".
Фото: Sportbox
"Бавария" - лучшая команда Европы. Мы подготовились и самое важное сыграть дисциплинированно и уверенно. Уверен в нашей команде. Команда на сто процентов сделает все, что может. Каждый игрок команды выложится", - сказал Николич.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Зальцбургом" - 2:2, "Бавария" на своем поле разгромила "Атлетико" со счетом 4:0.

Матч второго тура Лиги чемпионов "Локомотив" - "Бавария" состоится 27 октября. Начало - в 20:55 мск.

В последнем матче чемпионата России команда Николича на своем поле уступили "Ротору" со счетом 1:2. "Железнодорожники" занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Николич Локомотив Бавария
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