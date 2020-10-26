"Я никогда не говорю, какой результат нас устроит. Мы всегда должны думать о том, чтобы выиграть. Иногда можно сказать, что ничья - супер. Но мы попробуем выиграть, а дальше посмотрим", - сказал Николич.
В первом туре Лиги чемпионов команда Николича на выезде сыграла вничью с "Зальцбургом" - 2:2.
Матч "Локомотив" - "Бавария" состоится 27 октября и начнется в 20:55 мск.
Источник: "Чемпионат"
Николич: всегда должны думать о том, чтобы выиграть. Попробуем это сделать в матче с "Баварией"
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич оценил шансы своей команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией".
Фото: ФК "Локомотив"
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