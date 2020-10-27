Встреча состоится завтра, 28 октября, в Дортмунде (Германия). В первом туре "Зенит" проиграл "Брюгге" со счётом 1:2, а "Боруссия" уступила "Лацио" со счётом 1:3.
Матч с "Боруссией", скорее всего, пропустит форвард "Зенита" Сердар Азмун, который был изолирован из-за симптомов простуды. Также не сыграет полузащитник питерцев Малком, восстанавливающийся после травмы. У Азмуна подозревают коронавирус, но пока диагноз иранского футболиста неизвестен. Он сдал соответствующий тест.
"Конечно, мы анализировали нашего соперника, пересмотрели много материалов, так что никакой автоматической ротации не будет. Азмун и Малком - классные игроки, но у "Зенита" есть и другие очень хорошие футболисты. Интересно наблюдать за игрой этой команды. У них очень глубокая скамейка", - цитирует Фавра РИА "Новости".
Фавр: у "Зенита" помимо Азмуна и Малкома есть очень хорошие футболисты
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с "Зенитом".
Фото: ТАСС
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