"Играли очень хорошо. Много моментов имели, но не набрали очки в этот вечер. Было интересно посмотреть на себя на фоне лучшей команды в мире. Очень жаль, что без очков. Должны были забивать, но не хватало завершения", - сказал Николич в интервью после матча с "Баварией".
Напомним, что в составе мюнхенской команды голами отличились Леон Горетцка и Йозуа Киммих. За "Локомотив" забил Антон Миранчук с передачи Зе Луиша.
После 2-х туров "Локомотив" имеет 1 очко в Лиге чемпионов. Следующий еврокубковый матч "железнодорожники" проведут 3 ноября дома против мадридского "Атлетико".
Николич: "Локомотив" должен был забивать больше, но не хватило завершения
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" (1:2).
Фото: ФК "Локомотив"
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