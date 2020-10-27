- Сегодня мы опять показали, что можем играть против любого соперника. Мы были командой и наслаждались поддержкой своего стадиона.
Нам не хватило совсем чуть-чуть. Готовимся играть в том же духе! - написал Гильерме в тексте поста.
"Локомотив" на своем поле уступил мюнхенской "Баварии" со счетом 1:2. На 13 минуте матча отличился Леон Горецка, но на 70 минуте Антон Миранчук замкнул прострел Зе Луиша и сравнял счет. На 79 минуте победный гол мюнхенского клуба забил Йозуа Киммих.
Гильерме - о матче с "Баварией": показали, что можем играть против любого соперника
Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме в своем инстаграме поделился эмоциями после матча Лиги чемпионов против "Баварии" (1:2).
Фото: www.instagram.com
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