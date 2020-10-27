Наставник "Локо" Марко Николич рассказал, что футболисты сыграли так, как он хотел, но не хватило завершения.
- Команду не нужно было настраивать на "Баварию". Нужно было подготовить ее тактически и верить в качества футболистов. Первые 20-25 минут слишком сильно уважали соперника, но дальше делали свою работу. Было много моментов, нужно было забивать. Для меня результат важнее впечатлений, - цитирует слова Николича клубный сайт "Локомотива".
"Железнодорожники" уступили "Баварии" в домашней игре Лиги чемпионов со счетом 1:2, превзойдя гостей по количеству ударов в створ ворот и не реализовав несколько опасных моментов. После двух туров группового турнира в группе A лидирует "Бавария" с 6 очками, на втором месте "Атлетико" - 3 очка, "Локомотив" и австрийский "Зальцбург" набрали по одному очку и делят между собой третью строчку в таблице.
Николич - об игре "Локомотива" против "Баварии": первые 20-25 минут слишком сильно уважали соперника
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал игру своей команды против мюнхенской "Баварии" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!