В ожидании первой победы: «Зенит» и «Краснодар» проведут очередные матчи в Лиге чемпионов

Ещё совсем недавно в Санкт-Петербурге было безоблачное небо. «Зенит» уверенно выиграл чемпионат России, добавил к этому кубок страны. В новом сезоне питерцы сразу оказались в лидерах, а на притязания «Спартака» со своей перчаткой, которую собирался бросить Шамиль Газизов, в «Зените» посматривали с откровенной ухмылкой.
Как же всё изменилось за месяц! В СМИ активно обсуждается возможное увольнение Сергея Семака с поста главного тренера команды. Питерский мэтр Геннадий Орлов бьёт тревогу, утверждая, что с такой игрой «Зениту» не выиграть чемпионат России. Приуныл и Д’Артаньян Михаил Боярский, который уже успел предположить, что никуда «Зенит» в Лиге чемпионов не выйдет.
Действительно, сейчас в питерском клубе дела складываются неважно. После болезненного поражения от «Брюгге» сине-бело-голубым нужно каким-то чудом набирать очки в Дортмунде. Только вот «Боруссия» оказалась примерно в отчасти схожем положении. Немецкий клуб в первом туре проиграл «Лацио» и загнал себя в угол. Второе поражение автоматически превращает неудачника этого матча в практически безнадёжного аутсайдера.
Только вот «Боруссия» в первом туре уступила в гостях мощному «Лацио», а «Зенит» на своём поле проиграл главному аутсайдеру.
У «Боруссии» особых проблем нет. Поражение от «Лацио» можно назвать даже плановым. В то же время в Бундеслиге «шмели» выиграли четыре матча из пяти. А в трёх последних матчах «Боруссия» одержала победы с общим счётом 8:0. «Зенит» «Боруссия» будет принимать после триумфа в рурском дерби. Там дортмундцы разгромили «Шальке» со счётом 3:0.
Нет у «Боруссии» и кадровых проблем. Да, в матче с «Зенитом» не сыграют защитник Марсель Шмельцер и полузащитник Эмре Джан. Но их потери не идут ни в какое сравнение с теми, которые несёт «Зенит».
На предматчевой пресс-конференции Семак уже сообщил, что с «Боруссией» точно не сыграют Малком и Сердар Азмун. Бразилец продолжает восстанавливаться после травмы, а иранец подхватил какую-то болезнь. По словам Семака, речь идёт не о коронавирусе, но диагноз тренер раскрывать не стал.
Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр перед матчем говорил, что и без Азмуна с Малкомом у «Зенита» боевой состав и длинная скамейка. Интересно, кого же имел в виду швейцарский тренер? Может, речь шла об Алексее Сутормине или Андрее Мостовом? В общем, ситуация у «Зенита» близка к критической. Да и поражение от «Рубина» в РПЛ совсем не добавляет оптимизма и настроения.
«Боруссия» и «Зенит» уже встречались в сезоне 2014 года в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда питерцы победили в гостях со счётом 2:1, а дома уступили 2:4.
Коэффициенты букмекеров:
«Боруссия» — «Зенит» — 1.35 — 5.74 — 8.31.
Лэмпард будет знакомиться с «Краснодаром»
«Краснодар» после успешного дебюта в Лиге чемпионов будет экзаменовать один из грандов. На берега Кубани прилетает лондонский «Челси». И это — первый в истории домашний матч Лиги чемпионов для «Краснодара», да ещё и какой!
Обе команды в первом туре набрали по одному очку. «Краснодар» устроил знатную битву с «Ренном», в которой явно приобрёл очко. А «Челси» провёл довольно серый матч с «Севильей», завершившийся безголевой ничьей.
«Краснодар» несёт серьёзные кадровые потери. У южан к травмированному Ари добавился ещё и Сергей Петров, повредивший заднюю поверхность бедра. Пропускают матч Реми Кабелла и Евгений Марков, которые лечатся от коронавируса. Видимо, не сыграют Виктор Классон и Вандерсон, которые также травмированы. Зато на тренерский мостик вернулся Мурад Мусаев, не летавший во Францию из-за ангины.
К матчу Лиги чемпионов «быки» подходят с не самым приятным эмоциональным фоном. В минувшие выходные они уступили «Спартаку» на своем поле в РПЛ. А после матча краснодарцы ещё и жёстко раскритиковали арбитра, заявив, что он судил предвзято. Остаётся надеяться, что на эти споры и недовольства краснодарцы не потратили все силы и эмоциональный заряд.
У «Челси» в этом плане ситуация куда более благоприятная. Травмирован лишь Кепа Аррисабалага, который и так не является сейчас основным вратарём «Челси». Не полетел с командой в Краснодар Тьяго Силва, но и без бразильца там есть кому сыграть в защите. Также матч пропустит дисквалифицированный Маркос Алонсо. Но, конечно, это — ничтожные потери по сравнению с теми, которые понёс «Краснодар».
В чемпионате Англии в минувшие выходные «Челси» сыграл в гостях вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0). До этого в АПЛ была боевая ничья с «Саутгемптоном» (3:3). Прибавим сюда ещё и мирный исход с «Севильей», получится и вовсе серия из трёх ничьих. Наверняка, «Челси» попытается прервать её в матче с «Краснодаром».
К слову, на пресс-конференции наставник лондонцев Фрэнк Лэмпард честно признался, что до этого даже не слышал о «Краснодаре». Теперь же у него появится шанс поближе познакомиться с «быками».
Коэффициенты букмекеров:
«Краснодар» — «Челси» — 7.96 — 5.14 — 1.40.
Фото: ТАСС, Sportbox, Goal.