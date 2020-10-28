В нынешнем сезоне "Краснодар" впервые в своей истории выступает в главном еврокубковом турнире. В матче первого тура "быки" сыграли вничью с "Ренном" со счётом 1:1.
Следующим соперником "Краснодара" будет "Челси". Встреча команд состоится сегодня, 28 октября, в Краснодаре.
"В еврокубках надо играть довольно цинично. В группе четыре команды, игры дома и в гостях, надо любой ценой брать очки. Конечно, дома надо стараться набрать три очка. На чужом поле другая история. На самом деле нам удобно играть в гостях, потому что у нас хорошо поставлены контратаки", - цитирует Берга пресс-служба УЕФА.
Берг: дома "Краснодару" в Лиге чемпионов надо стараться набрать три очка
Форвард "Краснодара" Маркус Берг поделился мнением об игре своей команды в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!