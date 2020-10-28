На 26-й минуте бразилец был заменен из-за травмы. Вместо него на поле вышел Пабло Сарабия. Неймар повредил мышцу на левой ноге. Сидя за пределами поля, он плакал.
Встреча "Башакшехира" с "ПСЖ" завершилась победой французского клуба со счетом 2:0.
Неймар получил травму в матче с "Башакшехиром"
Нападающий "ПСЖ" Неймар не смог доиграть матч с "Башакшехиром" во 2-м туре группового этапа ЛЧ.
Фото: ФК "ПСЖ"
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