Неймар получил травму в матче с "Башакшехиром"

Нападающий "ПСЖ" Неймар не смог доиграть матч с "Башакшехиром" во 2-м туре группового этапа ЛЧ.

Фото: ФК "ПСЖ"

На 26-й минуте бразилец был заменен из-за травмы. Вместо него на поле вышел Пабло Сарабия. Неймар повредил мышцу на левой ноге. Сидя за пределами поля, он плакал.



Встреча "Башакшехира" с "ПСЖ" завершилась победой французского клуба со счетом 2:0.