Неймар получил травму в матче с "Башакшехиром"

Нападающий "ПСЖ" Неймар не смог доиграть матч с "Башакшехиром" во 2-м туре группового этапа ЛЧ.
Фото: ФК "ПСЖ"
На 26-й минуте бразилец был заменен из-за травмы. Вместо него на поле вышел Пабло Сарабия. Неймар повредил мышцу на левой ноге. Сидя за пределами поля, он плакал.

Встреча "Башакшехира" с "ПСЖ" завершилась победой французского клуба со счетом 2:0.

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Теги: Неймар ПСЖ Истанбул Башакшехир
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