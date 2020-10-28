"Мы были довольны присутствию Абрамовича на матче. Мы чувствуем его поддержку, вне зависимости от того, присутствует он на матче или нет. До игры мы не виделись, я был в раздевалке, а с ним общались мои помощники. Когда я вышел на поле, его уже не было. Я думаю, он доволен сухой победой в его родной стране.
Справедлив ли счет? "Краснодар" играл очень хорошо, мы ожидали сопротивление с их стороны. Они очень давили, отличный соперник. Естественно, они расстроятся из-за такого поражения, но мы думаем о том, что мы довольны нашей игре, а не о том, как недоволен соперник", - передает слова Лэмпарда корреспондент Rusfootball.info.
Лэмпард: думаю, Абрамович доволен победой в его родной стране
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу своей команды над "Краснодаром" (0:4) во 2-м туре Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Челси"
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