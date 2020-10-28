Лэмпард: думаю, Абрамович доволен победой в его родной стране

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу своей команды над "Краснодаром" (0:4) во 2-м туре Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Челси"