Мусаев: 75 минут мы играли очень организованно, но на таком уровне нельзя выпадать в концовке

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итоги матча с "Челси" (0:4) во 2-м туре Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мы играли достаточно дисциплинированно в первом тайме. Да, мы не имели много моментов, но 2-3 шанса, чтобы забить, были. Соперник забил гол, который не очень вытекал из того, что происходило на поле.

Во втором тайме мы смогли увеличить темп, лучше контролировали мяч. Были отличные шансы, чтобы забивать. На таком уровне надо реализовывать, то что создаешь. Второй гол нам забили очень легко, мяч попал в руку. Соперник до этого сделал хорошие замены.

В концовке у нас уже не было ресурсов, чтобы отыграться. Но, повторюсь, что 75 минутами игры я доволен. На поле была команда, мы играли очень организованно. Но на таком уровне нельзя выпадать на моменты, которые привели к голам. И нельзя отдавать концовку. Если счет 2:0, надо доигрывать 2:0", - передает слова Мусаева корреспондент Rusfootball.info.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Мусаев Краснодар Челси
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Петржела: "Зениту" можно даже о Лиге Европы не мечтать 1
Семак объяснил, почему заменил Дзюбу в матче с "Боруссией" 6
Семак: "Зенит" мог сыграть вничью с "Боруссией" 7
"Барселона" обыграла "Ювентус", "МЮ" разгромил "Лейпциг" и другие результаты Лиги чемпионов 1
"Зенит" проиграл "Боруссии" во втором туре Лиги чемпионов 107
Ольссон - об игре с "Челси": мы доказали, что можем играть на их уровне 5
Мусаев - об ошибке Сафонова: он будет только сильнее 1
Андрей Червиченко: Сафонов такую плюху запустил, что руки опускаются 1
Мусаев: 75 минут мы играли очень организованно, но на таком уровне нельзя выпадать в концовке 3
Без магического трио, запаса и даже без надежного Сафонова. «Краснодару» пришлось тяжко против «Челси»
Лэмпард: думаю, Абрамович доволен победой в его родной стране 2
Сафонов и защитники подарили победу "Челси". Оценки "Краснодара" за матч 2
Мостовой: "Челси" выиграл у "Краснодара" не напрягаясь
Неймар получил травму в матче с "Башакшехиром"
"Челси" разгромил "Краснодар", Сафонов ошибся в первом голе 58
ЭСК: Безбородов дважды ошибся в пользу "Спартака", а Казарцев не должен был удалять Еременко 18
"Россия здесь не участник". Валуев — о том, что не все игроки "Краснодара" присоединились к движению BlackLivesMatter 29
"Зенит" огласил стартовый состав на матч с "Боруссией" 13
"Челси" забил гол "Краснодару" после ошибки Сафонова (видео) 2
Руководитель столичного управления Роспотребнадзора планирует прийти на матч "Спартак" — "Ростов" 9
"Локомотив" сделал новое предложение Антону Миранчуку с суммой отступных в 20 млн евро 3
Агент Кварацхелии рассказал, что Хвича был близок подписанию контракта с "Баварией" 2
"Крылья Советов" разгромили "Шинник" и вышли на первое место в ФНЛ 1
Источник: академию "Спартака" временно закрыли из-за коронавируса
"Краснодар" объявил стартовый состав на матч с "Челси" 10
Шмурнов - о работе судей на играх "Спартака" с "Краснодаром" и "Сочи": откровенность убийства разная 8
Кварацхелия: думаю, любой бы обиделся на "Локомотив" на моем месте 4
Варела присоединился к тренировкам в общей группе "Динамо" (видео)
Слуцкий: Хвича — очень большой талант. Игрок без потолка 2
Михаил Боярский: буду безумно рад, если "Зенит" привезет из Дортмунда хотя бы ничью 21
Все новости
-