Мусаев: 75 минут мы играли очень организованно, но на таком уровне нельзя выпадать в концовке

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итоги матча с "Челси" (0:4) во 2-м туре Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Краснодар"

"Мы играли достаточно дисциплинированно в первом тайме. Да, мы не имели много моментов, но 2-3 шанса, чтобы забить, были. Соперник забил гол, который не очень вытекал из того, что происходило на поле.



Во втором тайме мы смогли увеличить темп, лучше контролировали мяч. Были отличные шансы, чтобы забивать. На таком уровне надо реализовывать, то что создаешь. Второй гол нам забили очень легко, мяч попал в руку. Соперник до этого сделал хорошие замены.



В концовке у нас уже не было ресурсов, чтобы отыграться. Но, повторюсь, что 75 минутами игры я доволен. На поле была команда, мы играли очень организованно. Но на таком уровне нельзя выпадать на моменты, которые привели к голам. И нельзя отдавать концовку. Если счет 2:0, надо доигрывать 2:0", - передает слова Мусаева корреспондент Rusfootball.info.