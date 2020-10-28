Мусаев - об ошибке Сафонова: он будет только сильнее

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал поражение "Краснодара" от "Челси" (0:4) во 2-м туре ЛЧ.

Фото: ФК "Краснодар"

"Учитывая то, что у нас маленькая обойма, и Олсон, и Берг вернулись после болезни, еще не были на 100% готовы, мы не могли играть более энергозатратно и агрессивно. Та компактность, та дисциплина, которая была, я этим доволен. Мы выжали максимум из того, что могли.



Могли ли мы отыграться при счете 1:0? Ну, вы же смотрели игру. Видели, что выход 1 на 1 у Берга был, удар в перекладину после стандарта. Были еще неплохие подходы. Конечно, могли сравнять. Трудно говорить, заслужили ли мы такое поражение, счет на табло. Сейчас говорить, что это было незаслуженно, мы не можем. Игра уже закончена, нечего посыпать голову пеплом, впереди еще много матчей. Будем пытаться добиваться там максимальных результатов.



Виноват ли Сафонов в пропущенных голах? Я не хотел бы сейчас говорить об ошибках конкретных футболистов. Мы все вместе добиваемся побед, все вместе проигрываем. Матвей очень много нас выручал, много очков набрали благодаря его игре. Бывают такие моменты, он сильный парень. Каждый вратарь ошибается. Завтра с холодной головой мы разберем эти ошибки. Думаю, что он будет только сильнее, каждый вратарь должен через это пройти", - передает слова Мусаева корреспондент Rusfootball.info.