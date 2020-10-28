Ольссон - об игре с "Челси": мы доказали, что можем играть на их уровне

Полузащитник "Краснодара" Кристофер Ольссон поделился мнением о поражении команды в игре с "Челси" (0:4) во 2-м туре Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Краснодар"

"До второго гола мы играли достойно, они не могли увеличить свое преимущество, но второй гол нас добил. Мы не смогли сопротивляться достойно.



Сильно ли уровень "Челси" выше, чем у команд РПЛ? Вы можете увидеть топ-игроков в их составе, но мы доказали, что можем играть на их уровне. Разница видна в реализации моментов, они создавали очень много. Очень сложно успевать за всем, что они делают. Но такие игры делают тебя лучше и заставляют тебя совершенствоваться", - передает слова Ольссона корреспондент Rusfootball.info.