"Зенит" уступил со счётом 0:2. Питерцы пропустили в концовке с пенальти.
"Зенит" после двух туров занимает последнее место, не набрав ни одного очка.
"Что касается игры, можно было играть посмелее, что касается атаки и обороны, то неплохо играли, пенальти был достаточно обидный, после него нужно было что-то менять. Мы знали, насколько качественная атака у "Боруссии", к сожалению, пенальти испортил ход игры, обидно, что проиграли, могли сыграть вничью, на мой взгляд", — приводит слова Семака "Матч ТВ".
Семак: "Зенит" мог сыграть вничью с "Боруссией"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".
Фото: ТАСС
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