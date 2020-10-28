Наставник питерцев поменял Дзюбу в перерыве матча при счёте 0:0. Нападающего заменил Андрей Мостовой. В итоге "Зенит" уступил со счётом 0:2, потерпев уже второе поражение в Лиге чемпионов.
В следующем туре "Зенит" сыграет с "Лацио". Итальянский клуб в двух матчах набрал четыре очка.
"В первом тайме не получалось цепляться за мячи у Дзюбы, потом выпустили Мостового, чтобы использовать пространство. Нам нужно было чаше контролировать мяч и более разумно им распоряжаться. С чем связана замена Дзюбы? Чтобы разнообразить игру, защитники выиграли борьбу у Артёма, но Мостовому нужно еще набираться опыта, работы еще много", — приводит слова Семака "Матч ТВ".
Семак объяснил, почему заменил Дзюбу в матче с "Боруссией"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, с чем была связана замена форварда Артёма Дзюбы в матче Лиги чемпионов с "Боруссией" Дортмунд.
Фото: ТАСС
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