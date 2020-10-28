Встреча закончилась со счётом 2:0. "Зенит" потерпел уже второе поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
"В Лиге чемпионов «Зенит» чаще всего играет от обороны. Сегодняшняя игра против "Боруссии" — не исключение. Будто повторение прошлого года. Снова будет четвертое место, даже о Лиге Европы можно не мечтать. Я, как и другие болельщики "Зенита", каждый раз жду большего", - цитирует Петржелу "Чемпионат".
Петржела: "Зениту" можно даже о Лиге Европы не мечтать
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о матче второго тура Лиги чемпионов, в котором сине-бело-голубые уступили "Боруссии" в Дортмунде.
Фото: твиттер "Боруссии"
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