"Тяжело играть против "Боруссии" здесь первым номером. Но мне кажется, мы слишком отдали им инициативу, слишком опускались в оборону. Надо было чуть рисковать, смелее идти в атаку. Думаю, был шанс на ничью, потому что пропустили на 78-й минуте. Чуть недотерпели. Будем исправляться", — цитирует Кузяева пресс-служба петербургского клуба.
Напомним, что Кузяев вышел в стартовом составе "Зенита" на матч с "Боруссией". Полузащитник провел на поле 70 минут, после чего был заменен на Магомеда Оздоева.
После поражения от "Боруссии" сине-бело-голубые с нулем в графе очков занимают 4-е место в группе F Лиги чемпионов. 4 ноября "Зенит" проведет матч 3-го тура ЛЧ против "Лацио". Встреча начнется в 20:55 на "Газпром Арене".
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит"
Кузяев: в матче с "Боруссией" был шанс на ничью
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев высказался о матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (0:2).
Фото: ФК "Зенит"
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