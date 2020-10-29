Теллес пропустил матч "МЮ" с "Лейпцигом" из-за коронавируса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о причине, по которой защитник Алекс Теллес не принял участие в матче с "РБ Лейпциг" (5:0) в Лиге чемпионов.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

"Алекс выбыл на некоторое время. У него положительный тест на коронавирус. Но симптомов нет, он в порядке", - цитирует Сульшера пресс-служба английского клуба.



Напомним, что Теллес перешел в "МЮ" из "Порту" в прошедшее трансферное окно. В минувшем сезоне португальского чемпионата 27-летний бразилец провел 31 матч, в которых забил 11 голов и сделал 8 ассистов.



Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед"