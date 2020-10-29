Форвард "шмелей" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов забил мяч в ворота "Зенита". Для Холанда это был 12 гол за 10 первых матчей в самом престижном клубном турнире Европы.
20-летний норвежский нападающий превзошел достижение Симоне Индзаги, Гарри Кейна и Садио Мане, которые ранее за первых 10 матчей забили по 9 мячей.
Во втором туре Лиги чемпионов "Боруссия" обыграла "Зенит" со счетом 2:0.
Холанд установил рекорд Лиги чемпионов в матче с "Зенитом"
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд вошел в историю Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
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