"Это особенный момент для меня – играть против одного из бывших клубов. С нетерпением жду возвращения в Санкт-Петербург. Нам было важно набрать три очка, теперь двигаемся к следующим матчам", - написал Витсель в своем Instagram.
Встреча в Дортмунде завершилась победой "Боруссии" над "Зенитом" со счетом 2:0.
Напомним, что 31-летний Витсель ранее выступал за "Зенит" с 2012 по 2017 год. В составе петербургской команды провел 122 матча и забил 16 мячей.
Витсель заявил, что с нетерпением ждет возвращения в Санкт-Петербург
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель подвел итог матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом".
Фото: ФК "Боруссия" Д
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