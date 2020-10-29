"Я думаю, что странно говорить о позоре в еврокубках команд из позорного чемпионата. Возможно, только можно сделать скидку "Краснодару", целостность игры которого сохраняется и в еврокубках.
Также выделю ЦСКА, хоть они выступают лишь в Лиге Европы. У них тоже чувствуется поставленная игра, несмотря на ряд объективных проблем", - сказал Бышовец.
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" на своем поле проиграл "Баварии" со счетом 1:2. Также уступили в своих матчах "Краснодар" и "Зенит". "Быки" на своем стадионе разгромно проиграли "Челси" со счетом 0:4, а петербургская команда в Дортмунде потерпела поражение от "Боруссии" - 0:2.
Сегодня в матче второго тура Лиги Европы ЦСКА на своем поле сыграет с загребским "Динамо". Начало - в 20:55 мск.
Источник: ТНВ
Бышовец: странно говорить о позоре в еврокубках команд из позорного чемпионата
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил выступления российских команд в еврокубках.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!