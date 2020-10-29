"Краснодар" - не фаворит группы, но все может случиться. Мы знаем много историй успеха от "темных лошадок". Главное верить в себя и использовать шансы. "Челси" и "Севилья" - команды с большими возможностями и огромным еврокубковым опытом. Ну а нам… нам просто нужно провести свои лучшие матчи в сезоне", - сказал Берг клубной пресс-службе.
Напомним, что "Краснодар" впервые в своей истории вышли в групповой этап Лиги чемпионов.
В первом туре ЛЧ "быки" на выезде сыграли вничью с "Ренном" - 1:1, а вчера на своем стадионе поетрпели разгромное поражение от "Челси" со счетом 0:4.
В следующем туре турнира "Краснодар" сыграет на выезде с "Севильей". Встреча состоится 4 ноября.
В текущем сезоне 34-летний Берг в составе "Краснодара" провел 14 матчей и забил 5 мячей.
Берг: "Краснодар" не фаворит группы Лиги чемпионов, но все может случиться
Нападающий "Краснодара" Маркус Берг оценил шансы команды в групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости
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