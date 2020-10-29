"Выступление в Лиге чемпионов на этой неделе плохое, конечно. Играли с не самыми простыми соперниками, но это не оправдание. "Зенит" расстроил результатом. Что касается игры, то тут просто "Боруссия" слишком хорошо играла, ничего не позволила сделать. Многого от этого матча мы и не ждали. Ещё впереди четыре матча, ключевые игры с "Лацио". Все до сих пор в руках "Зенита", - цитирует Радимова "Чемпионат".
Напомним, что 3-м и 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" встретится с "Лацио". 4 ноября матч пройдет в Санкт-Петербурге, а 24 ноября в Риме.
После 2-х туров сине-бело-голубые, не набрав ни одного очка, занимают 4-е место в группе F Лиги чемпионов. "Лацио" и "Брюгге" делят лидирующую строчку с 4-я очками, а дортмундская "Боррусия" расположилась на 3-м месте (3 очка).
Радимов - о матче с "Боруссией": много от "Зенита" и не ждали, но результат расстроил
Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о поражении "Зенита" в матче Лиги чемпионов с "Боруссией" (0:2).
Фото: ФК "Зенит"
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