"Мы видим, что российские команды проигрывают в еврокубках, это провал и позор. Основная причина — это российский лимит. "Локомотив" уже дошел до ручки, они радуются поражению.
В целом игры в ЛЧ показывают, что сегодняшний российский футбол благодарю лимиту 17+8 — это выстрел в свою же ногу. Надо собраться всем и как скорая помощь провести реинкарнацию в этом регламенте по легионерам", - цитирует Селюка Sport24.
Напомним, что в нынешнем сезоне впервые 3 российские команды попали в групповой этап Лиги чемпионов, однако все они не смогли набрать очков в матчах 2-го тура ЛЧ. "Зенит" на выезде уступил дортмундской "Боруссии", а "Локомотив" и "Краснодар" в домашних матчах проиграли "Баварии" и "Челси" соответственно.
В следующем туре еврокубка "Локомотив" сыграет дома с "Атлетико", "Зенит" на своем поле примет "Лацио", а "Краснодар" отправится в гости к "Севильи".
"Локомотив" уже дошел до ручки, они радуются поражению". Селюк - о российских клубах в ЛЧ
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражения российских команд в Лиге чемпионов и высказался о лимите на легионеров.
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