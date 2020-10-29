- Я думаю, зрители очень хорошо увидели разницу в футболе и разницу в судействе между нашим чемпионатом и Лигой чемпионов. Если ведущие наши команды там наносят всего по 2-3 удара и доходят до ворот соперника 5-7 раз, то, наверное, стоит задуматься о том уровне, который демонстрируют команды - и это наши лидеры. И я думаю, что вот это такое "балетное" судейство, которое у нас было короткий промежуток времени, оно как раз сыграло негативную службу, - рассказал Талалаев в интервью клубному телевидению "Ахмата".
Во втором туре Лиги чемпионов все три российских клуба потерпели поражения. "Локомотив" на своем поле уступил "Баварии" 1:2, "Краснодар" также дома был разгромлен лондонским "Челси" 0:4, "Зенит" при полном отсутствии атакующей игры на выезде проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 0:2.
Талалаев: зрители хорошо увидели разницу в футболе и в судействе между нашим чемпионатом и Лигой чемпионов
Главный тренер грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев прокомментировал выступление российских клубов в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Химки"
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