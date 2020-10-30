"Малком подвержен травмам, не надо забывать об этом. Бразилец же не специально травмируется, чтобы не играть в Лиге чемпионов. Его бьют по ногам, накапливается усталость. Его очередная травма – стечение обстоятельств. Жалко, что его нет, в Лиге чемпионов он точно бы добавил креатива команде", - приводит слова Панова "Р-Спорт".
Напомним, что из-за травмы Малком не смог принять участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (2:0).
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету 23-летнего бразильца 10 матчей, в которых он забил 1 гол и сделал 1 голевой пас.
Панов - о Малкоме: в Лиге чемпионов он точно бы добавил креатива "Зениту"
Экс-футболист "Зенита" Александр Панов поделился мнением о травматичности полузащитника петербургского клуба Малкома.
Фото: ФК "Зенит"
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