Встреча в Краснодаре завершилась победой "Челси" со счетом 4:0.
"Краснодар" проигрывает со счетом 0:4, а тренер говорит, что в течение 75 минут его команда играла хорошо. Это ненормально. В наше время после крупного поражения футболисты голову в песок прятали, как страусы, и ничего не говорили. Людям стыдно должно быть. Наверное, они по-другому футбол оценивают", - сказал Канчельскис.
"Краснодар" набрал одно очко после двух туров в Лиге чемпионов. В первом туре "быки" на выезде сыграли вничью с "Ренном" - 1:1.
В следующем матче Лиги чемпионов "Краснодар" сыграет на выезде с "Севильей". Встреча состоится 4 ноября.
В текущем сезоне РПЛ "Краснодар" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. В матче 13-го тура чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с "Ахматом". Встреча состоится сегодня, 31 октября и начнется в 16:30 мск.
Источник: Команда России
Канчельскис: "Краснодар" проигрывает 0:4, а тренер говорит, что команда играла хорошо. Это ненормально
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил игру "Краснодара" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси".
Фото: Getty Images
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