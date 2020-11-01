— К сожалению, такими темпами через год-два мы опустимся в рейтинге УЕФА еще ниже.
Великая актриса Фаина Георгиевна Раневская после одного неудачного кинофильма сказала фразу, ставшую крылатой: "Деньги съедены, а позор остался". Эти слова порой уместно звучат и по отношению к российскому футболу в еврокубках, — цитирует Газзаева "СЭ".
Напомним, в еврокубках выступает четыре российские команды. В лиге чемпионов страну представляют "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар", а в Лиге Европы ЦСКА.
"Зенит" проиграл оба матча в групповом этапе, уступив сначала "Брюгге" (1:2), а затем дортмундской "Боруссии" (0:2).
"Краснодар" сыграл вничью с "Ренном" (1:1), а затем разгромно проиграл "Челси" дома (0:4).
"Локомотив" поделил очки с "Зальцбургом" (2:2), но уступил "Баварии" (1:2).
ЦСКА в Лиге Европы дважды сыграл вничью с "Вольфсбергом" (1:1) и загребским "Динамо" (0:0).
Таким образом, российские команды не смогли одержать ни одной победы в восьми матчах еврокубковой кампании.
Газзаев вспомнил слова Раневской, комментируя игру российских клубов в еврокубках
Депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался об игре российских команд в еврокубках.
Фото: Александр Сафонов/"Чемпионат"
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