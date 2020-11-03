"По поводу моей замены в Дортмунде - это решение главного тренера, которое я не комментирую. Не знаю, откуда у московских коллег провокационные вопросы. Но давайте о футболе. Понимаю, что вы 2,5 года ждали этого момента. Но давайте сейчас о футболе", - сказал Дзюба.
Матч "Зенит" - "Лацио" состоится 4 ноября. Начало - в 20:55 мск.
Петербургская команда занимает последнее место в группе F после двух туров.
В текущем сезоне 32-летний Дзюба в составе "Зенита" провел 13 матчей и забил 6 мячей.
Источник: Sport24
Дзюба: решение Семака я не комментирую
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с "Лацио" ответил на вопрос о замене в игре с дортмундской "Боруссией".
Фото: ФК "Зенит"
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