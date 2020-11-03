"Мы должны сделать все возможное, чтобы добиться победы. Конечно, вопрос баланса и состава всегда стоит. Но я думаю, что каждый, кто выйдет на поле, отдаст все силы. Надеемся, удача будет на нашей стороне", - сказал Семак.
Встреча "Зенит" - "Лацио" пройдет 4 ноября. Начало - в 20:55 мск.
Команда Семака занимает последнее место в группе F после двух туров. Ранее "Зенит" проиграл на своем поле "Брюгге" со счетом 1:2 и уступил в "Боруссии" в Дортмунде - 0:2.
В последнем туре РПЛ "Зенит" на выезде обыграл "Химки" со счетом 2:0.
Источник: "СЭ"
Семак: должны сделать все возможное, чтобы добиться победы с "Лацио"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура Лиги чемпионов с "Лацио".
Фото: ФК "Зенит"
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