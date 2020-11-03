"То, что Миранчук мало играет в составе "Аталанты" - проблема. Теряется игровая практика, но нужно давать более веские основания для игры в основе. Надеемся, что в ближайшее время Алексей будет играть. Один шанс, который ему предоставили, он использовал.
Я не Гасперини и не могу сказать, что у него в голове, но второй шанс Миранчуку должны предоставить", - сказал Семин.
25-летний Миранчук в минувшее трансферное окно перешел из "Локомотива" в "Аталанту". С тех пор он лишь один раз вышел на замену в матче Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном". Миранчук вышел на замену на 80-й минуте и успел забить мяч в ворота датской команды.
Сегодня "Аталанта" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле "Ливерпуль".
"Аталанта" занимает второе место в группе D, набрав 4 очка. На первой позиции расположился "Ливерпуль", у которого шесть очков.
Источник: "Чемпионат"
Семин: я не Гасперини, но второй шанс Миранчуку должны предоставить
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился своим мнением о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: ФК "Аталанта"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!