Семин: я не Гасперини, но второй шанс Миранчуку должны предоставить

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился своим мнением о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: ФК "Аталанта"
"То, что Миранчук мало играет в составе "Аталанты" - проблема. Теряется игровая практика, но нужно давать более веские основания для игры в основе. Надеемся, что в ближайшее время Алексей будет играть. Один шанс, который ему предоставили, он использовал.

Я не Гасперини и не могу сказать, что у него в голове, но второй шанс Миранчуку должны предоставить", - сказал Семин.

25-летний Миранчук в минувшее трансферное окно перешел из "Локомотива" в "Аталанту". С тех пор он лишь один раз вышел на замену в матче Лиги чемпионов с "Мидтьюлланном". Миранчук вышел на замену на 80-й минуте и успел забить мяч в ворота датской команды.

Сегодня "Аталанта" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле "Ливерпуль".

"Аталанта" занимает второе место в группе D, набрав 4 очка. На первой позиции расположился "Ливерпуль", у которого шесть очков.

Источник: "Чемпионат"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Аталанта Миранчук Ал Семин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Ерохин - лучший игрок "Зенита" в октябре
Иммобиле и Лейва пропустят матч между "Зенитом" и "Лацио"
Матч "Тамбов" – "Ахмат" пройдет при пустых трибунах
Заболотный: когда попал в клуб-гранд, не ожидал, что будет настолько сложно
Комбаров: Соболев имел предложение от ЦСКА 1
"Атлетико" опубликовал состав "Локомотива" с Алексеем Миранчуком и Артуром Негро 3
Лопетеги: "Краснодар" хорошо построен, имеет игроков высокого уровня
Бывшая жена Кержакова: такого тела я бы вряд ли добилась без хирургического вмешательства 8
Дзагоев: желательно взять три очка с "Фейенордом" 2
Российская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы 1
"Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана. Вагнер Лав отличился в чемпионском матче
Семин: я не Гасперини, но второй шанс Миранчуку должны предоставить 1
Влашич, Ерохин и Понсе вошли в число номинантов на звание лучшего игрока октября в РПЛ 5
Широков: думаю, что Сталин положительная историческая фигура 4
"Манчестер Сити" намерен подписать Месси в январе 1
Израильская бригада арбитров рассудит "Фейенорд" и ЦСКА
Семак: должны сделать все возможное, чтобы добиться победы с "Лацио" 3
Без Парти, но с Суаресом и огненным Симеоне. «Локомотив» сыграет с обновлённым «Атлетико»
Широков: меня все отталкивает в Навальном 8
Дзюба: по мне лучше выиграть, и пусть это будет недостойно 9
Семак: Дзюба сыграет с "Лацио", Азмун, Дриусси и Малком пропустят игру 13
Дзюба: решение Семака я не комментирую 4
"Это реагирует Зарема!" Уткин - о жалобе "Спартака" по поводу шутки комментатора Казанского 7
Широков: я сразу говорил, что Игнатьев - это левый трансфер 4
РФС подтвердил назначение Гусева старшим тренером юношеской сборной России 2
Проведение в Вене матча Лиги Европы между "Рапидом" и "Дандолком" под вопросом из-за теракта
Кучаев: Златан харизматичный, его интересно слушать. Но мне больше близка скромность
"Мы не скрываем информацию, как в Советском Союзе". "Лацио" отказывается называть имена заболевших COVID-19 22
Актер Баринов: шикарный футбол без болельщиков - мертвая тишина и слышно, как тренер ругается матом 2
Луис Адриано отдал голевой пас за "Палмейрас" и помог своему клубу разгромить "Атлетико Минейро"
Все новости
-