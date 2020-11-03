По информации источника, в Риме остались лучший бомбардир прошлого сезона Серии А Чиро Иммобиле, основной голкипер Томас Стракоша и ведущий хавбек Лукас Лейва.
Сообщается, что, скорее всего, это связано с тем, что у УЕФА более жесткий подход к результатам тестов на коронавирус, чем в чемпионате Италии.
Напомним, что матч "Зенит" - "Лацио" начнется 4 ноября в 20:55 по Москве на "Газпром Арене".
Источник: "Спорт-экспресс"
Иммобиле и Лейва пропустят матч между "Зенитом" и "Лацио"
Несколько ключевых игроков "Лацио" не полетели в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Лацио"
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