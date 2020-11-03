Как сообщает источник, нападающий Артем Дзюба и хавбек Вендел, пропустившие встречу 13-го тура чемпионата России с "Химками" (2:0), работали в общей группе. Кроме того, вместе со всеми работал защитник Дмитрий Чистяков, который не заявлен на Лигу чемпионов.
Напомним, что матч "Зенит" - "Лацио" состоится в среду, 4 ноября, на "Газпром Арене". Стартовый свисток игры прозвучит в 20:55 по Москве.
Источник: "Матч ТВ"
Дзюба и Вендел тренировались в общей группе "Зенита" перед матчем с "Лацио"
"Зенит" продолжает подготовку к матчу с "Лацио" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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