Дзюба - о матче с "Лацио": один из последних шансов "Зенита" зацепиться за выход из группы

Форвард "Зенита" Артем Дзюба рассказал о настроении в команде перед матчем с "Лацио" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно же, добавила позитива победа над "Химками". Очень важные 3 очка, так как почти все конкуренты, кроме ЦСКА, потеряли очки. Важно было победить. С нетерпением ждем матча с "Лацио", так как это один из последних шансов зацепиться за выход из группы", - приводит слова Дзюбы пресс-служба клуба.

Напомним, что после 2-х туров Лиги чемпионов "Зенит" занимает 4-е место в группе F, не набрав ни одного очка. Встреча сине-бело-голубых с римским "Лацио" пройдет в среду, 4 ноября, на "Газпром Арене". Начало матча - в 20:55 по Москве. Отметим, что последнюю игру петербургского клуба против "Химок" Артем Дзюба пропустил по состоянию здоровья, однако он будет готов ко встрече с "Лацио".

Источник: "твиттер" ФК "Зенит"

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Теги: Дзюба Лацио Зенит
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