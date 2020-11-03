Билялетдинов: "Локомотив" может победить "Атлетико"

Экс-футболист "Локомотива" Динияр Билялетдинов прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико".
Фото: readfootball.com
"Есть ли у "Локомотива" шансы? Думаю, есть. Если сыграют как с "Баварией", то могут победить "Атлетико". Мадридцы сейчас не очень монолитно выглядят", - приводит слова Билялетдинова Sport24.

Напомним, что "железнодорожники" после 2-х туров ЛЧ занимают 3-е место в группе А, набрав 1 очко. Помимо "Атлетико" в одной группе с "Локо" находятся мюнхенская "Бавария" и "Зальцбург". Встреча красно-зеленых с мадридским клубом начнется сегодня, 3 ноября, в 20:55 по Москве.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Билялетдинов Локомотив Атлетико
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Источник: "Динамо" просит максимальную дисквалификацию Тетрашвили 2
Райкович в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Атлетико" 6
Арбитр Карасев рассказал о том, как переболел коронавирусом
Спортивный директор "Тамбова": играть без зрителей гораздо экономнее 2
Москалев обслужит встречу "Зенита" и "Краснодара" и другие судейские назначения на матчи 14-го тура РПЛ
Бывший игрок ЦСКА Муса близок к переходу в "Галатасарай" 3
Билялетдинов: "Локомотив" может победить "Атлетико" 1
"Локомотив" опубликовал видеоанонс матча с "Атлетико" в стиле сериала "Бумажный дом"
"Спартак" готов продать Педро Рошу за 6 млн евро 8
Дзюба - о матче с "Лацио": один из последних шансов "Зенита" зацепиться за выход из группы 11
В "Локомотиве" отреагировали на перевод "Атлетико" фамилии Черный, как Негро 6
Дзюба и Вендел тренировались в общей группе "Зенита" перед матчем с "Лацио" 1
Крал получил вызов в сборную Чехии
Худяков: пока запрет на проведение матчей со зрителями распространяется только на игру с "Ахматом"
Широков: мне не нравится то, что Гончаренко делает в ЦСКА 7
"Атлетико" объявил о трансфере Кондогбиа из "Валенсии"
Заболотный: проблема "Зенита" Манчини была в отсутствии коллектива. Всех сплотил только приход Анюкова
Ерохин - лучший игрок "Зенита" в октябре
Иммобиле и Лейва пропустят матч между "Зенитом" и "Лацио" 2
Матч "Тамбов" – "Ахмат" пройдет при пустых трибунах
Заболотный: когда попал в клуб-гранд, не ожидал, что будет настолько сложно 1
Комбаров: Соболев имел предложение от ЦСКА 1
"Атлетико" опубликовал состав "Локомотива" с Алексеем Миранчуком и Артуром Негро 7
Лопетеги: "Краснодар" хорошо построен, имеет игроков высокого уровня
Бывшая жена Кержакова: такого тела я бы вряд ли добилась без хирургического вмешательства 12
Дзагоев: желательно взять три очка с "Фейенордом" 3
Российская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы 1
"Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана. Вагнер Лав отличился в чемпионском матче
Семин: я не Гасперини, но второй шанс Миранчуку должны предоставить 1
Влашич, Ерохин и Понсе вошли в число номинантов на звание лучшего игрока октября в РПЛ 8
Все новости
-