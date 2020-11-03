"Есть ли у "Локомотива" шансы? Думаю, есть. Если сыграют как с "Баварией", то могут победить "Атлетико". Мадридцы сейчас не очень монолитно выглядят", - приводит слова Билялетдинова Sport24.
Напомним, что "железнодорожники" после 2-х туров ЛЧ занимают 3-е место в группе А, набрав 1 очко. Помимо "Атлетико" в одной группе с "Локо" находятся мюнхенская "Бавария" и "Зальцбург". Встреча красно-зеленых с мадридским клубом начнется сегодня, 3 ноября, в 20:55 по Москве.
Билялетдинов: "Локомотив" может победить "Атлетико"
Экс-футболист "Локомотива" Динияр Билялетдинов прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико".
Фото: readfootball.com
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!