"Севилья" - одна из лучших команд Европы. Ожидаем интересный матч. Испанская команда демонстрирует агрессивный прессинг, много атак развивается через фланг. Слабых сторон не так много, но они есть. Мы должны быть сильными и дисциплинированными, другого пути у нас нет", - сказал Мусаев.
Матч "Севилья" - "Краснодар" состоится 4 ноября. Начало - в 23:00 мск.
После двух туров "Севилья" занимает второе место в группе Е, набрав 4 очка. "Краснодар" расположился на третьей позиции с одним очком в активе. В первом туре команда Мусаева сыграла вничью с "Ренном" (1:1), а в следующем туре на своем поле проиграла "Челси" со счетом 0:4.
Источник: "СЭ"
Мусаев: в игре с "Севильей" должны быть сильными, другого пути у нас нет
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей".
Фото: ФК "Краснодар"
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