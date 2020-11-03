Встреча в Москве завершилась вничью со счетом 1:1.
"Hy вот и шансы на третье место. Чертов Николич, чертов "Локомотив", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
"Локомотив" набрал два очка и занимает третье место в группе, "Атлетико" расположился на второй позиции, имея в своем активе 4 пункта.
Уткин: чертов Николич, чертов "Локомотив"
Известный журналист Василий Уткин прокомментировал матч 3-го тура Лиги чемпионов "Локомотив" - "Атлетико".
Фото: ФК "Локомотив"
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