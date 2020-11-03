Мещеряков: "Атлетико" будет сюда ездить до тех пор, пока "Локомотив" их не обыграет

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал матч третьего тура с "Атлетико".
Фото: ФК "Локомотив"
Встреча в Москве завершилась вничью со счетом 1:1. В составе "железнодорожников" мяч забил Антон Миранчук, реализовав пенальти.

"Атлетико" будет сюда ездить до тех пор, пока мы их не обыграем. Сегодня только ничья, поэтому им придется еще приезжать. При полной самоотдаче и самоотверженности с такими командами можно добиваться определенных результатов," - сказал Мещеряков.

"Локомотив" набрал два очка и занимает третье место в группе А.

В следующем туре московская команда сыграет на выезде с "Атлетико". Поединок в Мадриде состоится 25 ноября.

Источник: "СЭ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Атлетико Мещеряков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Гильерме: доказали, что можем играть против любой команды
Николич: играли хуже, чем с "Баварией"
Мещеряков: "Атлетико" будет сюда ездить до тех пор, пока "Локомотив" их не обыграет 3
Суарес получил желтую карточку за подглядывание в монитор ВАР
Уткин: чертов Николич, чертов "Локомотив" 3
"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" 49
Менхенгладбахская "Боруссия" на выезде разгромила "Шахтер" со счетом 6:0 6
Милинкович-Савич: постараемся обыграть "Зенит" и привезти три очка домой 2
"Аталанта" - "Ливерпуль". Миранчук остался в запасе
Рамирес - о матче с "Севильей": должны отдать все силы по максимуму
Мусаев: в игре с "Севильей" должны быть сильными, другого пути у нас нет
Миранчук сравнял счет в матче с "Атлетико"
"Локомотив" пропустил мяч в игре с "Атлетико"
Источник: дортмундская "Боруссия" сделала запрос по трансферу Кварацхелии 22
Карпин: "Спартак" удивил тем, что ничем не удивил 8
Индзаги: два матча с "Зенитом" будут очень важны для выхода в плей-офф
Источник: "Динамо" просит максимальную дисквалификацию Тетрашвили 8
Райкович в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Атлетико" 10
Арбитр Карасев рассказал о том, как переболел коронавирусом
Спортивный директор "Тамбова": играть без зрителей гораздо экономнее 2
Москалев обслужит встречу "Зенита" и "Краснодара" и другие судейские назначения на матчи 14-го тура РПЛ
Бывший игрок ЦСКА Муса близок к переходу в "Галатасарай" 3
Билялетдинов: "Локомотив" может победить "Атлетико" 1
"Локомотив" опубликовал видеоанонс матча с "Атлетико" в стиле сериала "Бумажный дом"
"Спартак" готов продать Педро Рошу за 6 млн евро 10
Дзюба - о матче с "Лацио": один из последних шансов "Зенита" зацепиться за выход из группы 13
В "Локомотиве" отреагировали на перевод "Атлетико" фамилии Черный, как Негро 8
Дзюба и Вендел тренировались в общей группе "Зенита" перед матчем с "Лацио" 1
Крал получил вызов в сборную Чехии
Худяков: пока запрет на проведение матчей со зрителями распространяется только на игру с "Ахматом"
Все новости
-