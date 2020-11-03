Встреча в Москве завершилась вничью со счетом 1:1. В составе "железнодорожников" мяч забил Антон Миранчук, реализовав пенальти.
"Атлетико" будет сюда ездить до тех пор, пока мы их не обыграем. Сегодня только ничья, поэтому им придется еще приезжать. При полной самоотдаче и самоотверженности с такими командами можно добиваться определенных результатов," - сказал Мещеряков.
"Локомотив" набрал два очка и занимает третье место в группе А.
В следующем туре московская команда сыграет на выезде с "Атлетико". Поединок в Мадриде состоится 25 ноября.
Источник: "СЭ"
Мещеряков: "Атлетико" будет сюда ездить до тех пор, пока "Локомотив" их не обыграет
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал матч третьего тура с "Атлетико".
Фото: ФК "Локомотив"
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