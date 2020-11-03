Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
"Не могу согласиться, что эта ничья воспринимается как победа. Мы играли с "Атлетико" в пятый раз за три года, уже пора их обыгрывать. Боролись до конца и хорошо, что заработали очки.
Мы показали хороший футбол и опять доказали, что можем играть против любой команды", - сказал Гильерме.
"Локомотив" набрал два очка и занимает третье место в группе А.
В следующем туре московская команда сыграет на выезде с "Атлетико". Поединок в Мадриде состоится 25 ноября.
Источник: "Матч ТВ"
Гильерме: доказали, что можем играть против любой команды
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме подвел итог поединка третьего тура Лиги чемпионов с "Атлетико".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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