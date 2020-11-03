"Не смущает ли меня то, что нет поставленной игры у "Локомотива"? Вы что, издеваетесь?! Там у "Атлетико" игроки по 100 миллионов евро в составе. Все равно что взять матч "Зенит" — "Химки" и спросить у вторых, почему они не обыгрывают "Зенит". "Локомотив" не мог выбежать в контратаки, которые получались в матче с "Баварией". Пенальти "Локомотива"? Рука в сторону в штрафной — это пенальти", — сказал Быстров в эфире программы "Все на Матч!".
Напомним, что встреча "Локомотива" и "Атлетико" завершилась вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме. Счет на 18-й минуте игры открыл защитник гостей Хосе Мари Хименес, отправив мяч ударом головой в сетку ворот Гильерме после передачи Эктора Эрреры. Спустя 7 минут Антон Миранчук восстановил паритет, уверенно реализовав 11-метровый удар, назначенный после игры рукой. В этом эпизоде не обошлось без вмешательства VAR.
После 3-х туров ЛЧ "железнодорожники" имеют в своем активе 2 очка и занимают 3-е место в группе А. 25 ноября подопечным Марко Николича предстоит ответный матч против "Атлетико" в Мадриде в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.
8 ноября "Локомотив" проведет гостевой матч против московского "Динамо". Стартовый свисток дерби прозвучит в 19:00 по Москве.
"У "Локо" нет поставленной игры? Издеваетесь?!" Быстров - о матче с "Атлетико"
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров поделился мнением о матче 3-го тура Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Атлетико" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"
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