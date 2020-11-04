— Я думаю, что здесь отступать уже некуда, "Зенит" приложит максимум усилий для сегодняшней победы, будут играть только за 3 очка, — рассказал Малафеев в интервью "СЭ".
Напомним, питерский клуб уступил в двух стартовых турах группового этапа Лиги чемпионов. Сначала питерцы дома уступили "Брюгге" (1:2), а затем в гостях проиграли дортмундской "Боруссии" (0:2).
Матч "Зенит" — "Лацио" состоится сегодня, 4 ноября. Начало матча на "Санкт-Петербург Арене": 20:55 мск.
"Отступать уже некуда". Малафеев — об игре "Зенита" с "Лацио"
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о предстоящей игре команды с "Лацио" в Лиге чемпионов.
Фото: РИА Новости
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