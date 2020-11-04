— После хорошего матча, который мы провели против немцев, были уверены, что можно брать три очка. Мы знали, что "Атлетико" очень хорошая и организованная команда, потому что играли против них уже четыре раз. Лично мне было даже проще играть с "Баварией", — рассказал польский футболист в интервью Sport24.
Во вчерашнем матче против испанской команды "железнодорожники" выстояли ничью 1:1. Единственный мяч в составе российского клуба забил Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Сегодня он продлил контракт с командой до 2024 года.
После трёх туров в группе "А" "Локомотив" идёт на третьей строчке с двумя очками. Выше — "Атлетико" (4 очка) и "Бавария" (9).
За последние 2,5 года "Локомотив" и "Атлетико" проводят уже пятый очный матч. До этого, четырежды побеждали "матрасники".
Рыбус: после "Баварии" были уверены, что с "Атлетико" можно брать три очка
Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус высказался о матче против мадридского "Атлетико" (1:1) в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
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