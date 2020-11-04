Семак прокомментировал ничью с "Лацио" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лацио" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"
"Расстроены результатом. Долго вели, в конце пропустили. Могли увеличить преимущество — у Мостового был хороший момент. Но не увеличили и в итоге пропустили.

Не думаю, что у нас была серьезная опция улучшения атакующих действий. Вендел больше игрок созидательный в центре поля, а не атакующий", - сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что большую часть матча "Зенит" вел в счете после гола Александра Ерохина, однако упустил победу на 82-й минуте игры. У "Лацио" отличился Фелипе Кайседо.

"Зенит" с одним очком после 3-х туров занимает 4-е место в группе F Лиги чемпионов. В квартете с сине-бело-голубыми, помимо "Лацио", выступают "Брюгге" и дортмундская "Боруссия".

Источник: официальный сайт ФК "Зенит"

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Теги: Семак Лацио Зенит
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