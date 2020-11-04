"Шансы на плей-офф небольшие есть. Надо смотреть, как будут играть соперники. Мы набрали всего 1 очко в двух домашних матчах. Но будем делать все, что в наших силах, чтобы набирать очки", - заявил специалист на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что "Зенит" после 3-х туров занимает последнее, 4-е место в группе F Лиги чемпионов, набрав 1 очко. 24 ноября сине-бело-голубые снова встретятся с "Лацио", однако уже в Риме на стадионе "Олимпико". Затем у "Зенита" будут матчи с "Брюгге" (2 декабря) и дортмундской "Боруссией" (8 декабря).
Источник: официальный сайт ФК "Зенит"
Семак: у "Зенита" еще есть небольшие шансы на выход из группы
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил шансы петербургской команды на выход в плей-офф.
Фото: ФК "Зенит"
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