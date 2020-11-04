Мусаев: "Краснодар" сам подарил эту победу сопернику

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал поражение в матче 3-го тура Лиги чемпионов с "Севильей".
Фото: Sportbox
Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу "Севильи". При этом "Краснодар" вёл в счёте 2:0 и играл второй тайм в большинстве.

"Мы сами подарили эту победу сопернику. Я готов признавать поражения. Но это очень сложно, когда мы отдали второй гол. Если мы хотим побеждать, нельзя допускать таких ошибок. Эти нюансы лишили нас трёх очков, мы должны были забивать третий гол.

Замена? Вся острота у соперника шла с правого фланга, не справлялись. Были вынуждены делать замену.

Меняли ли формацию? Нет, зачем нам менять формацию? Нам нельзя было играть на удержание, это была ошибка", - сказал Мусаев после матча в эфире "Матч ТВ".

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Теги: Мусаев Краснодар Севилья
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